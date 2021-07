No agli inglesi a Roma: le compagnie aeree non possono imbarcare chi è diretto nella Capitale

Massima attenzione a Roma per gli inglesi che arriveranno per la sfida tra l'Inghilterra e l'Ucraina in programma per domani all'Olimpico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport alle compagnie aeree è stata inviata una nota in cui viene fatto espressamente divieto di imbarcare tifosi stranieri diretti a Roma per la partita. Al momento dell’imbarco gli stranieri diretti nella capitale dovranno compilare una autodichiarazione - il “Passenger Locator Form”, modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia nella quale specificano il motivo del loro arrivo. Dovranno quindi assicurare di non essere venuti in Italia per vedere la manifestazione sportiva. Quanto dichiarato verrà poi successivamente controllato dalle forze dell’ordine.