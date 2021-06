Olanda, de Jong: "Volevamo vincere, ma non abbiamo fatto il nostro gioco"

Le dichiarazioni di de Jong al termine di Olanda-Repubblica Ceca 0-2.

Il centrocampista Frenkie de Jong, ai microfoni di NOS TV, ha commentato la sconfitta della sua Olanda contro la Repubblica Ceca agli ottavi di finale degli Europei: "Era quasi come se fossimo stanchi, anche se non ho idea del perché. Volevamo davvero vincere la gara. Per alcuni ragazzi questa è stata la partita più importante della loro carriera finora. Non è che non fossimo preparati tatticamente. Eravamo concentrati, e di certo non li abbiamo sottovalutati. Non riuscivamo proprio a far andare avanti il ​​nostro gioco. A volte ci sono giorni così".