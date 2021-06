Olanda eliminata, durissimo attacco del Telegraaf a de Boer: "Pagata la sua stupidità"

"Gli Oranje pagano pegno per la stupidità di Frank de Boer". Non usa mezzi termini il Telegraaf nel day-after della clamorosa eliminazione dell'Olanda dall'Europeo. A Budapest, contro ogni pronostico, si impone la Repubblica Ceca per 2-0 e la stampa olandese individua subito il colpevole: l'ex tecnico dell'Inter. "L'Olanda ha gettato sabbia negli occhi di tutti, compresa sé stessa, per tre settimane. Poi è stata eliminata da un gruppo di calciatori mediocri e ora guarderà il resto della competizione in televisione. I cechi - squadra a livello del Groningen -, hanno smascherato l'allenatore della nazionale, il suo disastroso 3-5-2 e le 'stelle' di Liverpool, Barcellona, PSG, Inter e Juventus", si legge.