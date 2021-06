Olanda-Ucraina, per l'UEFA è Denzel Dumfries la Star of the Match

È Denzel Dumfries la Star of the Match di Olanda-Ucraina secondo l'UEFA: il classe '96 ha propiziato le prime due reti degli Oranje e ha apposto la firma sul definitivo tre a due. Premio più che meritato, dunque, per un giocatore che nell'ultima stagione ha collezionato quattro gol e ben nove assist in tutte le competizioni.