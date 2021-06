Pavard esalta la sua Francia: "Battuta un'ottima Germania. Bel segnale per il futuro"

Il difensore della Francia Benjamin Pavard ha così commentato il successo ottenuto nella gara d'esordio a Euro2020 contro la Germania: "Abbiamo affrontato un'ottima Germania. Siamo stati compatti nei momenti difficili, secondo me abbiamo fatto una gara davvero importante. Stiamo bene e col tempo guadagneremo slancio fisicamente. Questa gara però è di buon auspicio per il futuro. Abbiamo gestito bene i momenti caldi, difendendo bene e non concedendo tiri in porta".