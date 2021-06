Piccinini su Arnautovic: "Il suo meglio nella festa del Triplete. Ma non è finito"

vedi letture

Sandro Piccinini, negli studi Sky, parla di Marko Arnautovic, uno dei pericoli per la difesa di Roberto Mancini: “Ha una personalità forte, all'Inter aveva detto a Mourinho che era il più forte di tutti, chiedendo poi scusa in seguito. Si dice si sia distinto per la festa finale del Triplete, diede lì il suo meglio. Ha i colpi ma lo ha dimostrato raramente. Mi preoccupa che il Bologna lo stia seguendo, quindi Sabatini. E Sabatini ci capisce, quindi non possiamo considerarlo finito. E poi mi impensierisce che Foda stia cambiando in corsa e stia mettendo le cose a posto, con Alaba nel suo ruolo, Grillitch davanti alla difesa e la fantasia di Sabitzer. Senza pressione possono mostrare progressi, ma la differenza tecnica resta”.