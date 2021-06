Pirlo prima di Turchia-Italia: "Forza azzurri! L'Italia è con voi! Buona fortuna"

Continuano ad arrivare gli incoraggiamenti per l’Italia di Roberto Mancini in vista del match d’esordio ad Euro2020 contro la Turchia in programma questa sera da parte dei giocatori che hanno vestito l’azzurro in passato. L’ultimo in ordine cronologico è uno dei campioni del Mondo del 2006 come Andrea Pirlo ex tecnico della Juventus: “FORZA AZZURRI!! L’Italia è con voi 💪🇮🇹 Buona fortuna”.