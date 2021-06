Polonia, Krychowiak: "La spina dorsale della squadra è la stessa, ci capiamo a occhi chiusi"

In vista del match di oggi contro la Slovacchia, il centrocampista della Polonia Gregory Krychowiak ha parlato in conferenza: "E' importante segnare per primi contro le squadre che giocano in contropiede. La spina dorsale della nostra squadra è la stessa dei precedenti due tornei internazionali. Ci capiamo ad occhi chiusi".