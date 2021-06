Portogallo, debutto e qualificazione per Dalot: "Notte perfetta. Ora riposiamo, poi testa al Belgio"

Debutto a Euro2020 per Diogo Dalot, accorpato alla nazionale maggiore dopo il forfait di Joao Cancelo, e qualificazione ottenuta per il Portogallo. A fine partita il terzino del Manchester United, ancora in orbita Milan in vista della prossima stagione, ha rilasciato un commento ai canali UEFA: "Sapevamo che con la Francia sarebbe stata dura, ma siamo riusciti a reagire. Ho esordito e abbiamo chiuso con la qualificazione, è stata una notte perfetta. Ora ricarichiamo le batterie, poi penseremo al Belgio. C'è poco tempo per riposare, ma saremo pronti".