Portogallo, Diogo Dalot ha raggiunto i compagni in ritiro: il tweet dei lusitani

Dopo la positività al Covid di Joao Cancelo, il c.t. del Portogallo ha convocato in extremis Diogo Dalot per l'Europeo. L'esterno di proprietà del Manchester United, in prestito al Milan nell'ultima stagione, ha già raggiunto il ritiro dei lusitani, come testimoniato dal tweet della sua Federcalcio.