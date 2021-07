Repubblica Ceca, Coufal: "Che emozione essere ai quarti, siamo orgogliosi del nostro percorso"

vedi letture

Vladimir Coufal, terzino della Repubblica Ceca, prima della sfida contro la Danimarca ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della UEFA: "E' difficile da descrivere l'emozione per il passaggio ai quarti di finale, l'emozione che abbiamo provato quando abbiamo visto le bandiere ceche sventolare e i tifosi cantare tutti intorno. In quel momento ci siamo sentiti orgogliosi di quanto fatto e di far parte di questo paese. Ho pensato alla mia famiglia. Mi piacerebbe vivere quest'esperienza di nuovo. Contro l'Olanda abbiamo dato tutto e non abbiamo sbagliato niente, tutti i calciatori e l'intero staff. Ci sono tante persone che lavorano per noi e danno il massimo, bisogna ringraziare anche loro".