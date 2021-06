Repubblica Ceca, Schick: "Rispetto per le qualità della Croazia. Il rigore? Tirato come volevo"

Patrik Schick, attaccante Repubblica Ceca e del Bayern Leverkusen ha parlato al sito ufficiale della UEFA dopo il pareggio per 1-1 contro la Croazia: "Eravamo in vantaggio per 1-0 e volevamo i tre punti, ma dobbiamo rispettare le qualità della Croazia, prendiamo il punto e ne siamo contenti. Vorrei ringraziare i nostri fisioterapisti che mi hanno aiutato a recuperare la mia forma fisica. Mi sentivo pronto per tirare il rigore. L'ho colpito esattamente come volevo vicino al palo sinistro. Prima del tiro ero deciso a colpirlo forte in quella direzione, il portiere si è tuffato dall'altro lato, quindi tutto bene".