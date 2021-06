Rivedi Hjulmand: "L'amore ricevuto dopo il collasso di Eriksen ci ha messo le ali"

L'Europeo della Danimarca, per usare un eufemismo, non era cominciato nel migliore dei modi. Oggi, la squadra di Kasper Hjulmand è ai quarti di finale dopo la vittoria per 4-0 contro il Galles e il CT non può che essere contento, anche se il pensiero va sempre a quegli attimi di paura vissuti nella partita d'esordio: "Quando Christian Eriksen è collassato in campo, per noi è cambiato tutto. O almeno per me: ci siamo trovati in una situazione totalmente diversa. Sono grato per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto, in quel momento ne avevamo proprio bisogno. Ci servivano sostegno e amore, e tutto questo ci ha messo le ali. Ammiro molto i miei ragazzi, sono dei guerrieri. Tutti stanno dando il massimo e questa è una cosa che ammiro molto. È fantastico ritrovarci ai quarti di finale".