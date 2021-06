Sarà l'Europeo più ricco di sempre: 30 milioni a chi vince. L'UEFA fatturerà 2 miliardi

L’Europeo che inizierà oggi sarà il più ricco di sempre. Lo ricorda il Corriere della Sera: le nazionali partecipanti si spartiranno 331 milioni di euro, anche se da programmi originari sarebbero dovuti essere 371. A Francia 2016 si era arrivati a 301. Chi vince, porta a casa fino a 30 milioni, mentre 9,5 saranno garantiti a ciascuna delle 24 partecipanti a questa fase finale. Un milione per la vittoria nei gironi, 500 mila il pareggio. Poi gli ottavi portano 1,5 milioni, i quarti 2,5, le semifinali 4. Sono 5 i milioni per la finale. L’affare, comunque, lo farà la UEFA: il fatturato totale sfiorerà i 2 miliardi di euro, con l’obiettivo di un utile superiore agli 850 milioni di euro. Soldi utili per ripianare il bilancio non sempre in positivo (tutt’altro) del calcio europeo.