Scambieresti De Bruyne con CR7? Martinez: "No, Kevin è il miglior playmaker del mondo"

È il giorno di Belgio-Portogallo, una delle sfide più attese e affascinanti degli ottavi di finale di Euro 2020. Nella conferenza stampa di ieri, Roberto Martinez ha risposto chi gli chiedeva se avrebbe scambiato Kevin de Bruyne con Cristiano Ronaldo: "La risposta è molto semplice: lavoro con Kevin da 5 anni e c'è affetto nei suoi confronti. Posso parlare di Cristiano da tifoso di calcio e quindi in modo più distaccato. Per me De Bruyne è il miglior playmaker del calcio, è un giocatore speciale che usa il cervello. Quando è in campo, i suoi compagni giocano meglio, non ho mai visto nessuno come lui. La risposta è chiara ma è dovuta all'affinità e all'affetto per il ragazzo".