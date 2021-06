Scozia, Armstrong: "La Repubblica Ceca è stata cinica, serve questo a certi livelli"

Stuart Armstrong, centrocampista della Scozia, ha commentato alla BBC la sconfitta contro la Repubblica Ceca: "E' stata veramente dura. Nel primo tempo è stata una gara chiusa, non c'era spazio. E noi abbiamo giocato troppe palle lunghe. Una volta superato quel momento abbiamo giocato bene nonostante lo svantaggio. Siamo ovviamente amareggiati per come è arrivato il loro primo gol, anche perché escludendo quell'occasione abbiamo difeso molto bene. Poi stavamo spingendo per il pareggio e loro hanno segnato quel gol del 2-0. Sono stati cinici, la qualità che serve a certi livelli. Dobbiamo imparare da questo ko, ci sono state cose positive e dovremo metterle in campo nella prossima sfida di venerdì".