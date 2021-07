Sileri (Sottosegretario alla Salute): "Tifosi inglesi a Roma? Non vedo problemi"

"Anche l'appello fatto nel Regno Unito credo sia stato molto ascoltato, avere annullato i biglietti ovviamente un plus. Non vedo un problema inglese a Roma". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. "Fare gli Europei di calcio itineranti e in sicurezza è stata un'ottima idea - ha detto a Sky TG24 - Direi che anche la finale non va spostata dal Regno Unito, però attenzione: dobbiamo anche essere pronti a farla a porte chiuse. Lo dico come esempio estremo, ma magari si potrebbero fare doppi tamponi: dipende dall'andamento dell'epidemia".