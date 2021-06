Slovacchia, Tarkovic: "La Svezia ha più qualità della Polonia. Ma crediamo di poter vincere"

Štefan Tarkovič, ct Slovacchia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Svezia valida per la seconda giornata del Gruppo E: "Non vediamo l'ora di giocare la nostra seconda partita. Ci aspettiamo una gara difficile. Penso che la Svezia abbia più qualità della Polonia. Questa è una nuova sfida per noi, ma crediamo di poter avere ancora successo. Siamo pronti a mettere tutto in gioco".