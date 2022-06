ufficiale Slovacchia, sconfitta fatale col Kazakistan. Esonerato il ct Tarkovic

Sconfitta fatale quella patita ieri sera dalla Slovacchia in Nations League contro il Kazakistan. Dopo il ko, infatti, il Consiglio Esecutivo della SFZ, Federcalcio slovacca, ha deciso di esonerare il commissario tecnico Stefan Tarkovic. Per i prossimi due impegni (10 giugno in Azerbaigian e 13 di nuovo contro i kazaki) la nazionale sarà guidata dal tandem Samuel Slovak - Marek Mintal. In estate sarà poi nominato il successore a tutti gli effetti.