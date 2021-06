Slovacchia, Tarkovic: "Commettere errori simili contro la Spagna non è accettabile"

Sonora sconfitta per 5-0 a Siviglia contro la Spagna per la Slovacchia che è costata l'eliminazione da Euro2020, questo il commento del commissario tecnico Stefan Tarkovic. "Abbiamo cambiato alcune cose e anche la formazione ma, dopo il terzo gol, penso che si sia trasformata in una partita di esibizione per la Spagna. È difficile giocare contro avversari del genere. Devi essere ben organizzato, devi giocare bene in difesa e noi non l'abbiamo fatto. Commettere errori simili contro la Spagna semplicemente non è accettabile".