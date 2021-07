sondaggio Italia in semifinale di Euro2020! Chi è stato il migliore azzurro contro il Belgio?

L'Italia batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale a Euro 2020. Decisivi i due splendidi gol di Barella e Insigne che rendono inutile la rete su rigore dell'interista Lukaku. Ma quale azzurro è stato il migliore in campo? È questa la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio (clicca qui per le pagelle di TMW sull'Italia). Di seguito le opzioni proposte:

1) Gianluigi Donnarumma

2) Giorgio Chiellini

3) Nicolò Barella

4) Marco Verratti

5) Lorenzo Insigne

Clicca QUI e vota il sondaggio di TMW!