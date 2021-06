Spagna, Dani Olmo: "Il campo non è mai stato un alibi. Preferiamo sempre giocare in casa"

Conferenza stampa ieri per Dani Olmo. Il calciatore spagnolo ha presentato il match di lunedì contro la Croazia e valido per gli ottavi di finale di Euro2020: "Preferiamo sempre giocare in casa davanti ai nostri tifosi. Il campo non è mai stato un alibi. Era lo stesso per tutte le squadre. Nell'ultima partita abbiamo saputo vincere e bene".