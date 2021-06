Spagna, Morata: "I fischi? Conosco la motivazione. Quando l'Europeo sarà finito parlerò"

Protagonista nella vittoria della Spagna contro la Croazia che ha permesso la qualificazione delle Furie Rosse ai quarti di finale di Euro2020, Alvaro Morata ha parlato oggi in conferenza stampa: “I fischi? E’ il calcio. Devi essere preparato a passare da momento buoni e momenti meno buoni. Detto questo conosco i motivi dei fischi e non è molto difficile capirlo. Quando l’Europeo sarà finito parlerò. Voglio togliere l’attenzione da questa cosa anche perché queste critiche fanno soffrire in particolare mia moglie e i miei figli e non è piacevole”.