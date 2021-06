Spagna obbligata a vincere, Luis Enrique pensa ai primi cambi contro la Slovacchia

vedi letture

Dentro o fuori, tutto o niente. La Spagna è già chiamata al miracolo, contro la Slovacchia la squadra di Luis Enrique dovrà conquistare i tre punti per poter andare avanti nella competizione internazionale. L'ex tecnico della Roma e del Barcellona sta già pensando ai cambi: spazio a Busquets in mezzo al campo, mentre Laporte non ha convinto dopo l'errore su Lewandowski. Da capire se ci sarà o meno Ferran Torres dal primo minuto, l'attaccante del Manchester City ha fatto bene dal suo ingresso in campo. Serviranno alcuni cambi per poter strappare una vittoria fondamentale, il match con la Slovacchia sarà già da dentro o fuori.