Stasera Italia-Inghilterra, Pazzini: "Ricordo quel 3-3 a Wembley, una giornata pazzesca"

Giampaolo Pazzini trascinò l'Italia U21 nella partita d'esordio del nuovo Wembley Stadium, un emozionante 3-3. Radio 24 a tal proposito ha intervistato proprio l'ex attaccante, autore di una tripletta: "Mi ricordo una giornata pazzesca, c’era tantissima attesa per la gara inaugurale in quello stadio. C’erano 55mila persone e giocavamo con l’Under 21, era una cosa molto grossa. Negli anni ho apprezzato la tripletta molto di più. Penso che l’Italia debba fare come ha fatto fino adesso per violare Wembley, giocando bene di squadra e difendendo in modo impeccabile", ha concluso.