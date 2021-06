Svezia, Andersson ai tifosi: "Continuate a sostenerci, faremo del nostro meglio per andare avanti"

vedi letture

"È fantastico avere un lavoro che rende felici così tante persone". Esordisce così il ct della Svezia Janne Andersson in vista della sfida contro l'Ucraina negli ottavi di finale dell'Europeo: "Voglio ringraziare tutti i tifosi che ci supportano, continuate così e noi in campo faremo del nostro meglio per giocare altre partite di questo torneo. - continua Andersson - L'altro giorno ho detto ai miei giocatori che non avrei voluto essere da nessun'altra parte del mondo che non fosse quella stanza, in quel momento con quelle persone".