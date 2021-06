Svezia-Ucraina 1-2, gol e assist per Zinchenko: è lui la Star of the Match

È Oleg Zinchenko l'uomo partita di Svezia-Ucraina. L'esterno sinistro del Manchester City è stato decisivo nella qualificazione della squadra di Shevchenko ai quarti di Euro 2020: prima ha segnato la rete che ha sbloccato il match, poi ha fornito l'assist vincente a Dovbyk, al 121'.

🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021