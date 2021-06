Thauvin convocato dalla Francia per le Olimpiadi: "Orgoglio immenso tornare in Nazionale"

Florian Thauvin festeggia la convocazione in Nazionale per le prossime Olimpiadi. Intervenuto su Twitter, l'esterno offensivo del Tigres ha commentato così la chiamata dei Bleus come fuoriquota per Tokyo 2020: "È un orgoglio immenso ritrovare la Francia dopo qualche anno. Non vedo l'ora di cominciare questa magnifica competizione e dare il massimo per i nostri colori. Allez les bleus", le parole del classe '93.