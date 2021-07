tmw Ferran Torres brilla nella Spagna. Oggi avrebbe potuto essere della Juve, il retroscena

Tredici gol e tre assist in 36 presenze col Manchester City, cinque partite su cinque (tre da titolare) giocate con la Nazionale spagnola a Euro 2020. Nel nuovo ciclo della Roja di Luis Enrique, oltre a quella di Pedri, brilla sicuramente anche la stella di Ferran Torres.

Esterno offensivo classe 2000, il già campione d'Europa Under 17 e Under 19 ha lasciato il Valencia la scorsa estate a titolo definitivo per 23 milioni di euro + 12 di bonus, firmando un quinquennale col City. Un addio difficile e tormentato ai pipistrelli, viste le sue origini e i tanti anni passati al Mestalla, che avrebbe potuto avere però un epilogo differente. Come raccolto da TMW, oggi Ferran Torres potrebbe essere infatti un calciatore... della Juventus. L'operazione - raccontano fonti vicine al giocatore - era in fase avanzata, il pressing dei bianconeri costante e, proprio a Torino, Ferran avrebbe potuto coronare il sogno di giocare al fianco del suo idolo di sempre: Cristiano Ronaldo.

L'inserimento dei Citizens e la loro maggiore disponibilità economica, con un'offerta più convincente rispetto al prestito con obbligo di riscatto che offriva la Vecchia Signora, hanno finito per sbaragliare totalmente la concorrenza, ma nel giorno di Italia-Spagna emerge un retroscena sicuramente interessante: l'attaccante spagnolo aveva già raggiunto un'intesa di massima con la Juve, non c'è stato invece quello tra Juve e Valencia. Poi, come tutti sanno, è arrivato il passaggio alla corazzata di mister Pep Guardiola, che in questa stagione l'ha visto vincere da protagonista Premier League e Coppa di Lega inglese. Ma in futuro chissà...