tmw Wembley, problema tifosi. Gravina: "Solo 125 biglietti per la Spagna e 1000 per la finale"

"Le Final Four restano a Wembley? Credo proprio di sì. Ieri abbiamo fatto una call con alcune federazioni, abbiamo sollevato alcuni temi delicati, tra cui quello legato al problema - che ancora non è venuto fuori - di portare i nostri tifosi a Wembley". A parlare così, a margine della conferenza di presentazione di Rocchi come nuovo designatore CAN, è il presidente federale Gabriele Gravina: "Abbiamo avuto una disponibilità di 125 biglietti per la semifinale e di 1000 biglietti per la finale. Capite che abbiamo forti limitazioni. Capisco che c'è la pandemia e che ci sono le norme restrittive del governo inglese, cercheremo di migliorarle per quello che è possibile, staremo attenti senza correre rischi. Ma vivere con questi condizionamenti penalizza la parte bella di questo sport".

