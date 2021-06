Turchia-Galles 0-2, le pagelle: Calhanoglu delude, Ramsey e Bale più delizia che croce

TURCHIA-GALLES 0-2 (43' Ramsey, 95' Roberts)

Turchia (a cura di Paolo Lora Lamia)

Cakir 6 – Si mostra subito reattivo sull’occasione di Ramsey così come in altre azioni gallesi della ripresa, ma può fare poco sui due gol che decidono il match.

Celik 5 – Soffre l’intraprendenza di James sulla sua corsia di competenza, commettendo anche il fallo da rigore che però viene compensato dall'errore di Bale.

Söyüncü 6,5– Si rende protagonista di un paio di recuperi importanti, che impediscono a Moore e Bale di andare in gol nel primo tempo. Sempre attento anche nella ripresa, risultando tra i pochi che si salvano nell'undici turco.

Ayhan 5,5 – Sua la principale palla gol turca del primo tempo, alla qualche fanno da contraltare alcuni svarioni difensivi.

Meras 5,5 – Si propone poco sulla fascia sinistra, non catturando l’occhio neanche in fase difensiva. (Dal 73' Muldur 6 – Prova a dare la scossa nel finale con un paio di iniziative offensive)

Yokuslu 6 – Dà un contributo maggiore come aiuto alla retroguardia in fase di non possesso, piuttosto che nel momento in cui deve impostare l’azione. (Dal 46' Demiral 6 – Tenuto inizialmente in panchina, nel finale sfiora di testa il possibile 1-1.

Under 5,5 – Un paio di iniziative offensive per l’ex giocatore della Roma, che risulta tra i più intraprendenti dell’attacco turco. Cala vistosamente nel corso della ripresa. (Dall'83' Kahveci s.v.)

Tufan 6 – Tanta sostanza in mezzo al campo, oltre a qualche inserimento in fase offensiva. (Dal 46' Yazici 5,5 – Parte con buon piglio all'inizio del secondo tempo, non riuscendo però a dare la svolta sperata)

Calhanoglu 5 – Dovrebbe essere il fulcro della manovra turca, ma al di là di un paio di manovre avviate con qualità di vede poco sia nell'ultimo passaggio che in fase di conclusione.

Karaman 5,5 – Si vede poco negli ultimi metri non migliorando con il passare dei minuti. (Dal 75' Dervisoglu 6 – Nella parte finale del match è tra i giocatori in maglia rossa che credono maggiormente nella rimonta)

Yilmaz 5 – Si danna l’anima lottando senza sosta con i difensori gallesi, non riuscendo però a creare grossi problemi a Ward e sbagliando un gol clamoroso ad inizio ripresa.

Şenol Güneş 5 – La sua Turchia è leggermente più intraprendente rispetto alla sfida con l’Italia, ma comunque poco pericolosa e con anche delle fragilità a livello difensivo.

Galles

Ward 6: Poco impegnato. La Turchia infatti vede poco o nulla lo specchio della porta e dove non può arrivare lui ci pensa Morrel a evitare guai. Nel finale si fa trovare pronto su un colpo di testa di Demiral.

Roberts 6,5: Tanta corsa sulla fascia dove battaglia con Under facendosi sorprendere solo in un’occasione. Per il resto fa buona guardia. Nel finale trova la zampata che chiude il match.

Rodon 6,5: Assieme a Mephan mette la museruola a un osso duro come Yilmaz concedendogli solo una vera occasione da rete. Sia di testa sia palla a terra è sempre preciso negli interventi.

Mepham 6,5: Sicuro e deciso negli interventi. Limita al massimo un centravanti di livello internazionale come Yilmaz concedendogli il minimo sindacale.

Davies 6: Gara precisa, attenta, senza sbavature. Non affonda troppo preferendo coprire la sua porzione di campo ed evitare gli affondi dei turchi.

Allen 6: Gara ordinata, attenta senza grandi slanci. Contribuisce a fare da diga davanti alla difesa rompendo le azioni offensive dei turchi. Dal 72° Ampadu 6: Il più lucido e maturo nel convulso finale. Nonostante sia un classe 2000.

Morrel 6,5: Salva due reti appostandosi sulla linea di porta. E già questo vale un voto positivo. In mezzo al campo bada più alla sostanza che alla qualità.

Ramsey 7: Sbaglia due gol facili nel primo tempo, ma resta l’uomo più pericoloso della squadra con i suoi tagli alle spalle della difesa. Alla terza occasione sblocca il match sfruttando al meglio un lancio illuminante di Bale. Nella ripresa continua a essere fra i più positivi e a dieci dalla fine salva i suoi con una chiusura perfetta in area su Muldur. dall’84° Wilson 6: Dà vivacità e freschezza sfiorando anche il gol.

Bale 7: Pesa sul giudizio il rigore del possibile 2-0 fallito. Per il resto illumina il gioco con lanci e giocate di alta scuola mettendo Ramsey per due volte a tu per tu col portiere avversario. Nel finale ha ancora energie per cercare il gol personale e poi per fornire un altro assist, questa volta a Roberts per il definitivo 2-0.

Moore 5,5: Centravanti vecchio stile, fa da sponda sfruttando i propri centimetri e tiene alta la squadra. Però è davvero poco incisivo negli ultimi venti metri. Solo nel finale sfiora la rete in maniera pericolosa.

James 6: Instancabile sulla fascia fino, corre avanti e indietro fino al novantesimo sbagliando pochissimo. dal 90° Williams Sv: Entra e fa da spettatore non pagante al raddoppio dei suoi.

Page 6,5: La prepara in maniera perfetta, subendo il possesso della Turchia, ma senza soffrire mai davvero in difesa. Davanti si affida al genio di Bale e Ramsey e viene ripagato. Vittoria netta e meritata che proietta agli ottavi la squadra britannica col primo posto da giocarsi nella sfida con l'Italia.