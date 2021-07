Ucraina, Shevchenko aspetta l'Inghilterra: "Una delle migliori squadre in questo momento"

"Possiamo vedere l'ottimo lavoro svolto da Southgate, l'Inghilterra è una delle migliori squadre in questo momento. Quindi capiamo perfettamente quanto sia forte il nostro avversario e quanto difficile sarà per noi". Così Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, alla vigilia del match dei quarti di finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra all'Olimpico di Roma. "Noi ci speriamo. C'è una grande comunità ucraina in Italia, ma speriamo anche che gli italiani ci sostengano".