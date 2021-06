Ucraina, Shevchenko non teme l'Olanda: "Non mi preoccupano i tanti tifosi che avranno"

Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, nella conferenza stampa in programma ieri ha così presentato la sfida di questa sera contro l'Olanda: "Non avremo di fronte solo gli avversari in campo, ma anche sugli spalti: siamo la squadra ospite, ci saranno tanti tifosi olandesi. Nel calcio comunque è comune, spesso succede di giocare in trasferta. Non sono preoccupato, sento fiducia e una bella atmosfera. Farò le scelte poco prima della partita".