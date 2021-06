Ungheria-Francia 1-1, László Kleinheisler è la sorprendente star of the match

László Kleinheisler è stato votato come star of the match di Ungheria-Francia. Il centrocampista si è distinto per i tanti contrasti vinti e palloni recuperati. 27 anni, Kleinheisler gioca in Croazia, all'Osijek.