Vigilia di Italia-Spagna: alle 15.30 parla Mancini. Luis Enrique e Pedri per la Roja

E' già vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Euro2020 che dirà chi fra gli Azzurri e la Roja raggiungerà la finale dell'11 luglio. Nella giornata di oggi il ct Roberto Mancini, accompagnato da un giocatore, parlerà in sala stampa per anticipare i temi della sfida. Appuntamento alle 15.30 per gli Azzurri, mentre la Spagna parlerà con Luis Enrique e Pedri alle 20.45 dal ritiro de Las Rozas di Madrid. Su TMW potrai seguire la diretta testuale delle conferenze.