We need you! La Spagna chiama a raccolta i tifosi residenti a Londra per la gara con l'Italia

"Spagnoli che siete in Inghilterra: we need you!". La Spagna, tramite la RFEF (Federazione iberica), ha lanciato una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini spagnoli residenti in terra britannica. Complice l'impossibilità di raggiungere Londra dalla Spagna per le limitazioni da Covid-19, la RFEF ha invitato i residenti ad acquistare il biglietto per la semifinale di Wembley contro l'Italia in programma domani. Oltre agli spagnoli residenti a Londra, la RFEF ha chiesto appoggio anche a tutti gli inglesi che conoscono e simpatizzano per la Spagna.