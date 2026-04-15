Fantacalcio, i migliori centrocampisti del girone di ritorno
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Grazie ai dati presi da tuttofantacalcio.it, possiamo darvi il dato dei migliori 5 centrocampisti del girone di ritorno, dalla 20ª giornata fino alla 32ª giornata, 13 gare con un minimo di 4 gare giocate.
1 - Calhanoglu: 6 presenze - fantamedia 8.25 - media voto 6.67 - 3 gol 2 assist - 3 ammonizioni
2 - McTominay: 9 presenze - fantamedia 8.22 - media voto 6.56 - 5 gol
3 - Baturina: 12 presenze - fantamedia 8.00 - media voto 6.58 - 5 gol 2 assist
4 - Da Cunha: 12 presenze - fantamedia 7.46 - media voto 6.54 - 3 gol 3 assist - 2 ammonizioni
5 - Mckennie: 12 presenze - fantamedia 7.42 - media voto 6.25 - 4 gol 3 assist - 2 ammonizioni
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