Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, i player of the match 32ª giornata

Fantacalcio, i player of the match 32ª giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

L'analisi sui migliori giocatori di ogni singola gara della 32ª giornata in ottica fantacalcio:

Donyell MALEN (Roma-Pisa 3-0): Malen-Pisa 3-0. Questa è la sintesi più corretta di un match dominato dallo strapotere dell'olandese. Nella sua tripletta, la prima della Serie A 2025-2026, c'è tutto il suo repertorio: il movimento da ala pura ad accentrarsi con tiro che fulmina Semper nel primo gol, l'opportunismo nel secondo, attacco alla profondità e freddezza nel terzo. +9 e doppia cifra raggiunta nelle sue prime 12 partite in Italia. Fantavoto: 17.5

Sebastiano ESPOSITO (Cagliari-Cremonese 1-0): segna sul bel cross di Zé Pedro un gol pesantissimo da 3 punti che riporta i sardi fuori dalla zona calda. Partita difficile per lui con pochi spunti, ma con tanto impegno su ogni pallone. Fantavoto: 10

Cesare CASADEI (Torino-Verona 2-1): é difficile credere che non sia un titolare fisso nel centrocampo granata. Abbina qualità fisiche di spessore ad inserimenti e senso del gol. Come all'andata trova il guizzo vincente e timbra il definitivo 2-1. Fantavoto: 10

Arthur ATTA (Milan-Udinese 0-3): nel tempio del calcio di San Siro sale in cattedra con tutte le sue qualità, che non comprendono solo il lato tecnico, ma anche tanti chilometri percorsi sia in fase offensiva e sia nelle coperture difensive. É suo il cross deviato in rete da Bartesaghi, poi mette la firma sul risultato con un piazzato dolce all'angolino. Fantavoto: 10.5

Jeremie BOGA (Atalanta-Juventus 0-1): é l'uomo della Provvidenza. È tornato in Italia accompagnato da tanto scetticismo, ma si sta rivelando decisivo nella corsa Champions, con due gol fondamentali a Bergamo e contro la Roma, più in sigillo nello 0-1 in casa dell'Udinese. In 8 partite a voto è andato a bonus per 5 volte. Fantavoto: 10

Stefano SABELLI (Genoa-Sassuolo 2-1): sostanza, qualità ed esperienza. C'è tutto questo nella prestazione del terzino romano, un riferimento importante per i compagni di squadra. Impreziosisce la sua partita con lo splendido colpo di tacco nell'azione del gol del 2-1 con cui imbecca Junior Messias, il quale servirà poi Ekuban davanti alla porta. Fantavoto: 6.5

Gabriel STREFEZZA (Parma-Napoli 1-1): pronti-via, a 33 secondi dal fischio d'inizio inventa un bellissimo gol con un colpo da biliardo all'angolino sulla spizzata di Nesta Elphege. Il gol spiana la strada alla squadra di Cuesta per sviluppare tutta la partita il proprio fortino difensivo. Nelle poche uscite è il faro della squadra e smista benissimo i palloni che gli vengono recapitati. Fantavoto: 10

Riccardo ORSOLINI (Bologna-Lecce 2-0): l'elettricitá mostrata fin dai primi minuti lascia intendere che sarebbe stata la serata giusta per sbloccarsi dopo 16 giornate di digiuno, ma in occasione del gol di Freuler prende, sfortunatamente, una traversa clamorosa su cui è lesto lo svizzero a mettere dentro di testa. Ci si mette anche Falcone a respingergli un paio di tiri, e via via scorrono i minuti e si abbassa il ritmo, ma l'erroraccio di Ramadani e il filtrante perfetto di Bernardeschi gli consentono di tornare al tanto sospirato +3. Fantavoto: 10

Denzel DUMFRIES (Como-Inter 3-4): nel secondo tempo devastante dei nerazzurri entra in gioco la furia del numero 2, il cui ultimo gol risaliva alla 2° giornata. Una doppietta fantasica, che suggella definitivamente il suo ritorno in campo e può restituire ai fantallenatori il top di ruolo che è mancato per tre quarti di stagione nelle ultime sei partite con lo Scudetto ormai praticamente cucito sulla maglia. Fantavoto: 14

Robin GOSENS (Fiorentina-Lazio 1-0): è in evidente debito di ossigeno, ma le assenze lo costringono a partire titolare. Nonostante tutto va oltre e segna il gol decisivo e mette un mattone quasi definitivo per la salvezza. Fantavoto: 10

Articoli correlati
Fantacalcio, top & flop 32ª giornata Fantacalcio, top & flop 32ª giornata
Fantacalcio, 32ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 32ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 32ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 32ª giornata
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio, i player of the match 32ª giornata Fantacalcio, i player of the match 32ª giornata
Fantacalcio, top & flop 32ª giornata Fantacalcio, top & flop 32ª giornata
Fantacalcio, 32ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 32ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 32ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 32ª giornata
Fantacalcio, i migliori centrocampisti del girone di ritorno Fantacalcio, i migliori centrocampisti del girone di ritorno
Fantacalcio, top & flop 31ª giornata Fantacalcio, top & flop 31ª giornata
Fantacalcio, 31ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 31ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 31ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 31ª giornata
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Sta tornando una Juventus credibile anche per il titolo: ora c'è un solo errore da evitare. Malagò sulla fiducia, ma qual è il progetto? Unpopular opinion: ha ragione Lotito
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 "Tempi da 25 minuti e basta cartellini". Così De Laurentiis vuole rivoluzionare il calcio
Immagine top news n.1 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic ha saltato 18 partite per infortunio: ma c'è tutta l'intenzione di confermarlo
Immagine top news n.3 Corsa alla FIGC, le 3 priorità nei programmi di Malagò e Abete: dai giovani alle scommesse
Immagine top news n.4 Malagò per la Serie A, Abete per la LND. E gli altri? Chi guiderà la FIGC? I retroscena
Immagine top news n.5 La Serie A candida Malagò. L’ex presidente CONI convince tutti tranne Lotito: “Serve il commissario”
Immagine top news n.6 Serie A, com'è cambiata la classifica dopo il 32° turno: Inter a +9 sul Napoli, Juve quarta
Immagine top news n.7 Che serata per Roberto Mancini: vince il campionato ed elimina Inzaghi dalla Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.2 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct
Immagine news podcast n.4 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Dentro la crisi del Milan, ora rischia la Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Ranieri o Gasperini, quale futuro in casa Roma? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Juventus, con Spalletti mentalità differente. Calo Milan, non sono sorpreso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Dybala ha scelto: vuole rimanere ed è pronto a discutere del taglio dell'ingaggio
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli punta al rinnovo di McTominay: c'è il piano per la firma prima del Mondiale
Immagine news Serie A n.3 Parole di circostanza o amara rassegnazione. Sarri si candida, di nuovo. La Fiorentina che fa?
Immagine news Serie A n.4 Roma, partiti i contatti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: si parla di dimezzamento dello stipendio
Immagine news Serie A n.5 C'è una Juventus con Bremer (da Scudetto) e un'altra senza: occhio alla clausola
Immagine news Serie A n.6 Abodi risponde a Gravina: "Quando non va bene è colpa della politica. Troppe cose non fatte"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, tegola Chichizola. L’argentino deve operarsi al braccio: stagione terminata
Immagine news Serie B n.2 Spezia con un piede in Serie C, ma c’è un precedente. Russo: "Nel 2007 ci salvammo così"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Bortolussi e il gol sotto la nuova curva: "Emozione enorme, ho spento la testa"
Immagine news Serie B n.4 Elezioni FIGC, oggi l'Assemblea della Lega B: possibile spaccatura, ma Malagò in vantaggio
Immagine news Serie B n.5 Monza, voci su un possibile nuovo investitore. Ma al momento tutto si muove sottotraccia
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, è stallo fra Manfredi e Tey. Ma l'investitore vuole chiudere entro il 16 giugno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, salvezza a un passo. Udassi: "Col Gubbio, rendiamo il 'Vanni Sanna' 12° uomo in campo"
Immagine news Serie C n.2 Benevento e la copertura del Vigorito, il sindaco Mastella: "Risolveremo il problema"
Immagine news Serie C n.3 Settimana decisiva in casa Salernitana: i nodi da sciogliere fra Iervolino e Rufini
Immagine news Serie C n.4 Retroscena...comunale. Ieri mattina era saltata la commissione speciale d'indagine sulla Ternana
Immagine news Serie C n.5 Succede di tutto. Dal pasillo del honor alle fiamme del post gara: i due volti di Benevento-Cavese
Immagine news Serie C n.6 Caos Ternana. Pantalloni ci ripensa: "La famiglia Rizzo voleva una buonuscita di sei milioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo Serbia-Italia, tutte le gare di oggi valide per le qualificazione al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 Riparte la caccia al Mondiale per l'Italia di Soncin. In Serbia con un solo obiettivo: i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.3 Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"
Immagine news Calcio femminile n.5 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin in vista della Serbia: "Strada tracciata e obiettivo chiaro in testa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…