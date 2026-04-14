Fantacalcio, i player of the match 32ª giornata

L'analisi sui migliori giocatori di ogni singola gara della 32ª giornata in ottica fantacalcio:

Donyell MALEN (Roma-Pisa 3-0): Malen-Pisa 3-0. Questa è la sintesi più corretta di un match dominato dallo strapotere dell'olandese. Nella sua tripletta, la prima della Serie A 2025-2026, c'è tutto il suo repertorio: il movimento da ala pura ad accentrarsi con tiro che fulmina Semper nel primo gol, l'opportunismo nel secondo, attacco alla profondità e freddezza nel terzo. +9 e doppia cifra raggiunta nelle sue prime 12 partite in Italia. Fantavoto: 17.5

Sebastiano ESPOSITO (Cagliari-Cremonese 1-0): segna sul bel cross di Zé Pedro un gol pesantissimo da 3 punti che riporta i sardi fuori dalla zona calda. Partita difficile per lui con pochi spunti, ma con tanto impegno su ogni pallone. Fantavoto: 10

Cesare CASADEI (Torino-Verona 2-1): é difficile credere che non sia un titolare fisso nel centrocampo granata. Abbina qualità fisiche di spessore ad inserimenti e senso del gol. Come all'andata trova il guizzo vincente e timbra il definitivo 2-1. Fantavoto: 10

Arthur ATTA (Milan-Udinese 0-3): nel tempio del calcio di San Siro sale in cattedra con tutte le sue qualità, che non comprendono solo il lato tecnico, ma anche tanti chilometri percorsi sia in fase offensiva e sia nelle coperture difensive. É suo il cross deviato in rete da Bartesaghi, poi mette la firma sul risultato con un piazzato dolce all'angolino. Fantavoto: 10.5

Jeremie BOGA (Atalanta-Juventus 0-1): é l'uomo della Provvidenza. È tornato in Italia accompagnato da tanto scetticismo, ma si sta rivelando decisivo nella corsa Champions, con due gol fondamentali a Bergamo e contro la Roma, più in sigillo nello 0-1 in casa dell'Udinese. In 8 partite a voto è andato a bonus per 5 volte. Fantavoto: 10

Stefano SABELLI (Genoa-Sassuolo 2-1): sostanza, qualità ed esperienza. C'è tutto questo nella prestazione del terzino romano, un riferimento importante per i compagni di squadra. Impreziosisce la sua partita con lo splendido colpo di tacco nell'azione del gol del 2-1 con cui imbecca Junior Messias, il quale servirà poi Ekuban davanti alla porta. Fantavoto: 6.5

Gabriel STREFEZZA (Parma-Napoli 1-1): pronti-via, a 33 secondi dal fischio d'inizio inventa un bellissimo gol con un colpo da biliardo all'angolino sulla spizzata di Nesta Elphege. Il gol spiana la strada alla squadra di Cuesta per sviluppare tutta la partita il proprio fortino difensivo. Nelle poche uscite è il faro della squadra e smista benissimo i palloni che gli vengono recapitati. Fantavoto: 10

Riccardo ORSOLINI (Bologna-Lecce 2-0): l'elettricitá mostrata fin dai primi minuti lascia intendere che sarebbe stata la serata giusta per sbloccarsi dopo 16 giornate di digiuno, ma in occasione del gol di Freuler prende, sfortunatamente, una traversa clamorosa su cui è lesto lo svizzero a mettere dentro di testa. Ci si mette anche Falcone a respingergli un paio di tiri, e via via scorrono i minuti e si abbassa il ritmo, ma l'erroraccio di Ramadani e il filtrante perfetto di Bernardeschi gli consentono di tornare al tanto sospirato +3. Fantavoto: 10

Denzel DUMFRIES (Como-Inter 3-4): nel secondo tempo devastante dei nerazzurri entra in gioco la furia del numero 2, il cui ultimo gol risaliva alla 2° giornata. Una doppietta fantasica, che suggella definitivamente il suo ritorno in campo e può restituire ai fantallenatori il top di ruolo che è mancato per tre quarti di stagione nelle ultime sei partite con lo Scudetto ormai praticamente cucito sulla maglia. Fantavoto: 14

Robin GOSENS (Fiorentina-Lazio 1-0): è in evidente debito di ossigeno, ma le assenze lo costringono a partire titolare. Nonostante tutto va oltre e segna il gol decisivo e mette un mattone quasi definitivo per la salvezza. Fantavoto: 10