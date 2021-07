Balotelli sempre protagonista. Riparte dalla Turchia e divide i social: "Non capisco questo odio"

vedi letture

Mario Balotelli alla conquista della Turchia. L’attaccante italiano, nell’ennesima tappa della sua errabonda carriera, riparte dall’Adana Demirspor, modesto club della Superlig che infatti lo ha annunciato come un colpo storico per la propria società. SuperMario di nuovo lontano dall’Italia, che però continua a dividere con le sue opinioni, mai banali: “Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani - scrive su quei social che spesso dell’odio sono la tana - ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile?”. Punta davvero a Qatar 2022 o voleva soltanto far risaltare l’incoerenza di chi esulta quando le cose vanno bene e affossa quando non funzionano? Comunque vada, forza Italia, scrive alla fine. E anche forza Mario, che del nostro calcio e della sua generazione è il grande rimpianto sui campi. Ma non è mai indifferente, e questo è già di per sé un pregio.