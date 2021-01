Cagliari, la classifica adesso fa paura. Col Milan è arrivato il sesto ko consecutivo

In una squadra in crisi di risultati come il Cagliari, il Milan era l'avversario peggiore possibile. E infatti gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono ritrovati dopo 7 minuti a inseguire e a 52 con una partita virtualmente chiusa. Non è bastata la buona volontà, quando solo sullo 0-2 sono arrivati i primi tiri in porta, neutralizzati da Donnarumma. Sottil, entrato a partita in corso, dà un po' di brio svegliando anche Joao Pedro, ma davanti Simeone si vede pochissimo. E dietro gli errori sono gravi, con Lykogiannis che causa il rigore dello 0-1 e tiene in gioco Ibrahimovic in occasione del raddoppio. Godin perde lo svedese in quest'ultima circostanza. Eusebio Di Francesco contesta l'arbitraggio e intanto la classifica piange: salgono a 11 le partite senza vittoria e 6 le sconfitte consecutive, considerando anche la Coppa Italia. La zona retrocessione ora è a un solo punto.