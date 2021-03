"Chi non è con me, lo metto fuori". Ranieri avverte la sua Samp, ma il ko è meritato

"Quando non la pressi, l'Atalanta ti asfalta. Il risultato è giusto". La partita di Marassi è tutta nella frase di Claudio Ranieri. Una fotografia che aiuta bene a capire come nasce il 2-0 con cui i nerazzurri superano la Sampdoria. Era partita bene la squadra blucerchiata, ma sul finale del primo tempo il gol di Malinovskyi ha dato il là alla rimonta dell'Atalanta, non tanto nel risultato (fermo ancora sullo 0-0) quanto nell'atteggiamento.

Da lì in poi, infatti, c'ha pensato Audero a limitare i danni. E non è un caso se il numero della Samp alla fine risulta il migliore. "Non voglio che la squadra si sieda. Chi non è con me lo metterò fuori", ha detto lo stesso Ranieri nel post gara, evidentemente deluso dalla prova dei suoi che adesso sono chiamati a cambiare faccia nel derby. "Per noi è la partita dell'anno, arriveremo pronti", ha sottolineato Augello, ma la verifica dovrà esserci in campo. Ranieri lo sa bene.