Conte è sempre lui: così ha inciso sul mercato del Napoli, i racconti di Lobotka e Politano

Ritrovato il sorriso con la vittoria per 2-1 sul Parma e l'arrivo degli ultimi botti di mercato (oltre a Neres, sceso in campo già con i ducali, sono stati presi anche Lukaku, Gilmour e McTominay nelle ore conclusive della sessione estiva) il Napoli torna a guardare con discreto ottimismo al futuro, nella prima stagione sotto la guida in panchina del nuovo tecnico Antonio Conte.

Proprio il tecnico pugliese e i suoi metodi sono stati oggetto predominante delle riflessioni di due calciatori tesserati per i campani che hanno parlato in queste ore. Il nazionale slovacco Stanislav Lobotka, per esempio, ha raccontato del piglio deciso di Conte nella gestione del mercato: "Conte, il nuovo allenatore, ha deciso subito dopo il suo arrivo di non far andare da nessuna parte quattro giocatori. E non puoi farci molto". Poche parole, ma che chiariscono l'aria che si è respirata sin da subito. Lobotka ha peraltro pure rassicurato sulla sua poca volontà di fuggire altrove: "Io sono felice a Napoli, non ho fretta di andare da nessuna parte. Ora ho la mia età e penso diversamente da quando avevo 23 anni".

Chi non si trova a lavorare con Conte per la prima volta è Matteo Politano, che con il mister leccese ha condiviso pure l'esperienza all'Inter. E, intervistato dalla radio partner del club partenopeo, l'esterno ha voluto subito ricordarlo: "Ritrovare Conte è stato bello dopo sei mesi all’Inter: l’ho ritrovato motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare a livello tattico rispetto ai nerazzurri quando giocavamo 3-5-2, qui è un 3-4-2-1: la tattica è cambiata ma non l’intensità degli allenamenti".