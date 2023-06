Da Loftus-Cheek a Romero: il mercato (in entrata) del Milan è finalmente iniziato

Dopo la delusione legata a Thuram e con l'affare Tonali in via di definizione, è finalmente in dirittura d'arrivo il primo colpo per il Milan targato Furlani-Moncada. Il club rossonero, infatti, nelle ultimissime ore ha trovato l'accordo con Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe '96 già cercato in passato da Maldini e Massara prima del loro addio.

I dettagli.

Vicina anche l'intesa con il Chelsea, per la quale mancano ancora pochissimi dettagli: l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro, col giocatore che approda al Milan a titolo definitivo lasciando dunque i Blues dopo dieci anni.

Non solo centrocampisti: oggi arriva Sportiello

Tutto fatto per Marco Sportiello al Milan, o quasi. Oggi l'ultimo passaggio che porterà il portiere dell'Atalanta a diventare un calciatore rossonero: l'estremo difensore italiano è infatti atteso a Milano per le visite di rito. Operazione a parametro zero impostata ben prima delle rivoluzione dirigenziale, con Sportiello che andrà a prendere il posto di Tatarusanu nella rosa rossonera.

E adesso Romero

Il giovanissimo trequartista argentino Luka Romero è in uscita a zero dalla Lazio e il suo futuro potrebbe colorarsi proprio di rossonero. Stando alle ultime indiscrezioni, la chiusura della trattativa potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Il talento classe 2004 non ha trovato un'intesa per rinnovare con la Lazio, finendo nel mirino di Milan, Inter e tante altre big europee.