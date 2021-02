Febbraio chiama l’obbligo di riscatto. Da Candreva a Politano, tante opzioni già esercitate dai club

Mese che inizia, calciomercato che trovi. Chiuso con la sessione invernale di trattative, diverse squadre hanno dovuto aprire le casse societarie per dar seguito agli accordi stipulati nei mesi scorsi. Tutte le ultime sessioni sono state dense e ricche di formule fantasiose, fra queste i prestiti con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati traguardi. In tante operazioni, il parametro per far scattare l’obbligo di riscatto era la prima presenza o il primo punto nel mese immediatamente successivo al calciomercato. E così il Napoli ha riscattato per 19 milioni Matteo Politano dall’Inter, che a sua volta ha fatto lo stesso con Matteo Darmian dal Parma. Il club crociato ha versato 7,5 milioni al Nizza per Wylan Cyprien, mentre la Sampdoria ha acquistato i cartellini di Antonio Candreva (Inter), Antonino La Gumina (Empoli) e Ernesto Torregrossa (Brescia).

