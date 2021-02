Antonio Candreva riscattato dalla Sampdoria. Investimento da 2,5 milioni già ripagato dal campo

Il pareggio di ieri della Sampdoria contro il Benevento ha smosso la classifica dei blucerchiati, ma pure riacceso i riflettori su una delle operazioni di mercato che la società aveva chiuso all’inizio dell’attuale stagione. Il punto del Vigorito, infatti, ha chiuso il cerchio attorno al nome di Antonio Candreva, giocatore arrivato proprio nella sessione di ottobre alla Samp dall’Inter. Un riscatto obbligato, quello di Candreva, che è scattato al raggiungimento di determinate condizioni, come si evince dal bilancio nerazzurro approvato lo scorso 27 novembre: “Cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Antonio Candreva alla Sampdoria; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2020/2021, prevede l’obbligo di riscatto definitivo alternativamente alla prima partita o al primo punto della Sampdoria dopo la data del 1° febbraio 2021”.

La Sampdoria ha insomma versato nelle casse dell’Inter i 2,5 milioni a suo tempo pattuiti per il cartellino del classe ’87. Una cifra tutto sommato contenuta che, visto impiego e rendimento di Candreva, certifica la bontà della scelta fatta ad ottobre: dal giorno del suo arrivo in blucerchiato infatti l’esterno ha collezionato 18 presenze in campionato con 4 gol (che hanno fruttato 7 punti) e 4 assist per i compagni.