Matteo Politano riscattato dal Napoli. 19 milioni e quasi 50 presenze nel primo anno azzurro

vedi letture

Matteo Politano è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Napoli. Il ko azzurro contro il Genoa di sabato ha infatti fatto scattare l’obbligo di riscatto per l’esterno classe ’93, come si evince dal bilancio dell’Inter, ex squadra di Politano: “Cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Matteo Politano al Napoli; l’accordo, valido per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, prevede l’obbligo all’acquisto definitivo alternativamente alla prima presenza del calciatore o al primo punto del Napoli dopo la data del 1° febbraio 2021”. Quella col Genoa è stata la prima presenza di Politano dopo il 1° febbraio 2021, da qui l’obbligatorietà del riscatto, col Napoli che dovrà versare nelle casse nerazzurre 19 milioni di euro più eventuali 2 di bonus.

Una cifra certamente importante, soprattutto in un momento storico del genere. Ma che a conti fatti ha portato a Napoli un giocatore di rendimento, qualità e numeri importanti. Nei giorni scorsi Politano ha festeggiato il primo anno in Campania, visto che era arrivato nelle ultime battute della sessione invernale 2020: lo scorso anno furono 20 le presenze totali nella seconda parte di stagione fra campionato, Champions e Coppa Italia, mentre quest’anno Politano è già a quota 29 gettoni con 9 reti e 2 assist. Per un totale, in maglia Napoli, di 49 presenze con 11 gol e 4 assist.