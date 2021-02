Wylan Cyprien riscattato dal Parma. 7,5 milioni al Nizza, ma i numeri francesi sono un miraggio

Wylan Cyprien è, ufficialmente e a tutti gli effetti, un calciatore di proprietà del Parma. Il centrocampista classe ’95, arrivato in gialloblù nelle ultime battute del mercato di ottobre, ha visto scattare l’opzione legata all’obbligo di riscatto che il Parma aveva nei confronti del Nizza. Nell’accordo col club della Costa Azzurra infatti era previsto l’obbligo al primo minuto giocato dalla squadra nel mese di febbraio. La sconfitta contro il Bologna, insomma, ha dato il via al riscatto, col Parma che verserà nelle casse dei rossoneri di Francia 7,5 milioni di euro.

Arrivato con tante aspettative, Cyprien non è ancora riuscito a lasciare il segno. Nel suo bagaglio tecnico, almeno per quanto visto in Ligue 1, ci sono gol e assist (rispettivamente 23 e 12 nelle 109 presenze all'Allianz Riviera) ma ancora a Parma non hanno conosciuto quel lato del francese: in campionato sono 12 le presenze, quasi tutte da subentrante (10), ma all’attivo non ci sono né gol né assist. Ma la speranza, almeno quella di mister D’Aversa, è che il riscatto possa dare un boost importante nella crescita e nell’ambientamento del duttile classe ’95.