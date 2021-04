Haaland, Mbappé e... Camavinga. Il Real punta forte su tutti e tre, l'ultimo a prezzo di saldo

Sarà un'estate pazzesca dal punto di vista del mercato. Perché oltre a Haaland sempre più intenzionato a salutare, con le parole di Mino Raiola che suonano come una sentenza, e Mbappé che non firma un rinnovo che potrebbe sottoscrivere presto Neymar, c'è un altro grande giovane che può cambiare aria. Si tratta di Camavinga, centrocampista del Rennes che ha detto di no al rinnovo. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, sarà una cessione a prezzo di saldo e sul suo profilo c'è già il Real Madrid.