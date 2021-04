tmw Camavinga saluterà il Rennes a fine stagione. No al rinnovo e cessione a prezzo di saldo

Eduardo Camavinga sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Il centrocampista del Rennes ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare, costringendo così il club bretone - che sperava di ricavare una grossa cifra dalla sua cessione - a cederlo a un prezzo quasi di saldo. La partenza in estate è quasi scontata: il Real Madrid è da tempo sulle tracce del ragazzo nato in Angola e osserva con particolare attenzione gli sviluppi. I contatti con il nuovo agente del giocatore, Jonathan Barnett (che cura gli interessi anche di Bale), sono frequenti e presto la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

La decisione dopo l'addio di Stephan - Camavinga ha preso la sua decisione dopo l'addio di mister Stephan, che per lui è stato una sorta di padre calcistico. Da quel momento in poi, tra l'entourage del ragazzo e la società francese è calato il gelo; l'attuale posizione in classifica (il Rennes è 7 ° in Ligue 1), inoltre, non gli permetterebbe di giocare nelle prossime competizioni europee. Tutti motivi che fanno pensare a un sicuro addio tra qualche mese.