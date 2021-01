Il Benevento vince, Inzaghi convince. I numeri e la classifica sorridono sempre di più

Il Benevento vince e convince. Ma Pippo Inzaghi predica comunque calma. Questa è la fotografia di una squadra che, dopo il successo della Sardegna Arena contro il Cagliari, non sembra voler smettere di sorprendere. L'1-2 contro il Cagliari proietta i ragazzi di Inzaghi a quota 21 punti in classifica. Tanti quanti quelli raccolti nell'intero campionato 2017/18, e già questo basta per capire il cammino compiuto fino ad oggi.

All'interno, tante note liete. Un equilibrio trovato, una squadra ben messa in campo, un gioco fluido e ben riconoscibile. "Noi sorpresa? Mancano 19 punti alla salvezza...", ha detto il tecnico Inzaghi che evidentemente non vuole fare troppi voli pindarici. L'esperienza dell'ex attaccante, del resto, è tale non far montare la testa ai propri giocatori. Già i giocatori. Vecchie conferme come Sau e piacevoli sorprese come Tuia, match winner contro il Cagliari. Chiunque gioca, lo fa bene, al di là del risultato. Merito di tutto l'ambiente - società e staff - che non ha intenzione di fermarsi proprio adesso.